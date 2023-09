Elin Larsson: Centerpartiet kan fixa vägar, räls och laddstolpar

Landsbygden är fortsatt Centerpartiets klassiska fråga och även om det talades om ett svek när det backade på landsbygden finns det anledning att lyssna på vad C har att säga. För när de andra bråkar om priset vid pump, höghastighetstågets vara eller icke vara och lägger fram budgeterar där man konstaterar att utsläppen kommer att öka i närtid tar C just det ambitiösa krafttag kring infrastrukturen som Sverige behöver.