Terror. Ett konserthus i Moskva attackerades fredagen den 22 mars och gärningsmännen mördade konsertbesökare genom att skjuta dem, bränna dem och skära halsen av dem. Foto: Russian Emergency Ministry Press Service via AP

USA:s ambassad i Moskva skickade den 9 mars ut en varning om ”nära förestående planer” hos ”extremister” att angripa stora sammankomster, däribland konserter. Amerikanska medborgare uppmanades att under de närmaste 48 timmarna hålla sig undan folksamlingar och vara extra uppmärksamma på omgivningen.

Det är standardförfarande när ett lands underrättelseorgan snappar upp signaler av det här slaget. Många gånger bidrar sådana varningar till att terrorplaner avbryts. Nu kom ingen attack under de närmaste 48 timmarna. Diktatorn Vladimir Putin kallade den amerikanska varningen ”ren utpressning” och såg ”en avsikt att skrämma och destabilisera vårt samhälle”. Det gjorde han den 19 mars på ett möte med den ryska säkerhetstjänsten FSB.

Tre dagar senare smällde det på konserthallen Crocus City Hall i Moskva. Minst fyra män mördade konsertbesökare genom att skjuta dem, bränna dem och skära halsen av dem. En gren av IS har tagit på sig ansvaret via sina vanliga kanaler och bland annat med stöd av en videofilm som gjordes av en av terroristerna under attacken.