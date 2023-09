Regeringen vill slå ihop myndigheter

Politik • 20 september 2023 11:02

Myndigheten för arbetsmiljökunskap kan inordnas i Arbetsmiljöverket, enligt regeringen. Arkivbild. Foto: Naina Helén Jåma/TT

– Vi pekar ut några myndigheter som vi till en början nu vill ska kunna slå ihop sig, för vi har ett Myndighetssverige som vuxit år för år, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

I regeringens höstbudget som i dag lämnas över till riksdagen framgår att det handlar om ett tiotal myndigheter. Anledningen är att "öka effektiviteten i statsförvaltningen".

De pekas ut

Konstnärsnämnden ska ingå i Statens kulturråd, Myndigheten för arbetsmiljökunskap inordnas i Arbetsmiljöverket och Statskontoret inordnas i Ekonomistyrningsverket – för att ta tre exempel.

– Det finns stora möjligheter att slå ihop deras verksamheter. Det skulle spara en hel del på administrationen, säger Svantesson om det sistnämnda exemplet.

Utöver dessa pekas följande ut: Myndigheten för stöd till trossamfund inordnas i Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Fastighetsmäklarinspektionen inordnas i Konsumentverket.

Det blir upp till myndigheterna själva att ta fram förslag på hur sammanslagningarna kan genomföras.

I regel är det den mindre myndigheten som ska uppgå i den större. Men andra alternativ kan också bli aktuella.

"I will do my best"

Regeringen gav i förra veckan också en särskild utredare i uppdrag att se över svenska myndigheters uppgifter och organisering.

Utredningen omfattar mindre så kallade förvaltningsmyndigheter som har upp till 100 årsarbetskrafter. Vilka myndigheter som därmed omfattas vill inte departementet ge några exempel på.

Det finns omkring 340 myndigheter i Sverige i dag. Moderaterna har länge lovat att de ska bli färre, men utan nämnvärt resultat.

– I will do my best, säger Svantesson i samband med regeringens budgetpressträff.