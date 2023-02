Klassisk kollaps när Glimma blev utklassat: ”Jag måste fundera…”

Ett totalt förfall.

Något annat går inte att säga om Glimmas insats i bortamötet med Skillingaryd, som vann med 11–5.

14 minuter in i första perioden hade Glimma släppt in sex mål och innan halva matchen var spelad låg de under med hela 2–9.