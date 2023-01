Läs mer: Efter staketbråket: Kommunen skickar in samma brev igen

Åhus Beach ser i sin roll att både nu och över tid gynna barn- och ungdomsidrotten samt engagera lokala ungdomar och föreningar. Låt oss inte glömma att Åhus Beach varje sommar ger 100-tals ungdomar avlönat arbete och under år 2022 gav 650 000 kronor till de lokala föreningar som hjälper till under evenemanget. Därtill tillkommer en turistomsättning som under år 2019 bedömdes av extern konsult till 175 miljoner kronor. Att kunna inhägna området är en förutsättning för att kunna ge denna nytta.